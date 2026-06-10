永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の最終回が9日に放送。みなと（永作）と大江戸（松山ケンイチ）のラストに反響が集まっている。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』最終回一緒に暖簾をかけるみなと（永作博美）＆大江戸（松山ケンイチ）みなとたちは無事に鮨アカデミーを卒業。その後、みなとは渚（中沢元紀）が車掌を務めた新幹線に乗り、一人旅へ。そこで大江戸へのおみやげを購