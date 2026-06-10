高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が9日に放送され、衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「まさかの展開…」「すっかり騙されてた」「そういう終わり方?!」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】現・光誠（高橋一生）の前に現れる友野（鈴鹿央士）『リボーン』最終回より光誠（高橋）が何者かに突き落と