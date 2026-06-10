◆ファーム・リーグ巨人１―３西武（９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の又木鉄平投手（２７）が９日、ファーム・リーグの西武戦（Ｇタウン）に先発し、８回３失点の粘投。打線の援護がなく今季初黒星を喫したが、３戦連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６イニング以上自責３以下）をマークし、８回１１０球の力投を見せた。「もっと高みを目指さないといけない。２ストライクに追い込んでからの決め球の精度を磨いて