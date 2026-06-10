これは筆者の友人のMさんから聞いた話です。50代になったMさんは、若いころから挑戦を先延ばしにしてきた自分に気付きました。留学やワーキング・ホリデー、英語の勉強など、やりたかったことを忙しさや年齢を理由に避けていたそうです。後悔と気付き、そして今から一歩踏み出すことで得られるワクワク体験までの経緯を紹介します。 若いころから挑戦を先延ばしにしていた自分 50代になった今振り返ると、若