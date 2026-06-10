大阪ブルテオンがインスタグラム更新バレーボールSVリーグ男子の大阪ブルテオンは9日、インスタグラムとXを更新し、西田有志選手との契約を更新したことを発表した。2025-26年シーズンの優勝に貢献した26歳の最新情報に、ファンから歓喜の声が続出した。大阪ブルテオンは2025-26年シーズンのチャンピオンシップファイナル（5月）で、サントリーサンバーズ大阪を撃破。SVリーグ初優勝に導いた西田は、チャンピオンシップMVPに輝