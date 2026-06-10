◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）は史上初となるグランプリホース３頭の対決が実現する。先週の安田記念を勝った武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝と連覇を狙うメイショウタバルは、史上初となる父子連覇も懸かった一戦。２４年の有馬記念を制したレガレイラ、昨年の有馬記念Ｖ以来のミュージアムマイルは、勝てば史上１７頭目のグランプリダブル