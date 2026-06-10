ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１０日、大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）らがパリ公演（１３、１４日、アコー・アリーナ）に向けフランス・パリに第１陣が到着したことを報じた。日本相撲協会関係者は約１３０人が２組に分かれて移動。横綱・大の里（二所ノ関）ら後半の組は１０日に出発する。番組では土俵を作る土を日本から植物検疫があるため持ち出せないことを紹介。総合司会の安住紳一郎ア