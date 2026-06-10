映画監督、脚本家の尾崎将也さんが2日に亡くなったことが、9日に分かった。66歳。尾崎さんの妻で、小説家・女優の佐伯紅緒(さえき・べにお＝58)が自身のインスタグラムで公表した。 【写真】訃報を伝えた小説家で女優の妻・佐伯紅緒 佐伯が公開した文書の全文は以下の通り。 ◆◆ 尾崎将也儀 かねてより肺疾患の療養中でございましたが去る六月二日午前六時五十一分六十六歳にて永眠致しましたことを謹んでお