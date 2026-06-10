〈「監視カメラの映像が“1分間”消えている」大富豪エプスタインの不審死と、トランプ大統領がひた隠しにする“顧客リスト”の闇〉から続く2025年、日本初の女性首相となった高市早苗氏。トランプ大統領の胸に飛び込んでハグをする姿や、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」という言葉が新語・流行語大賞に選ばれるなど、その言動は常に賛否両論を巻き起こしている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）中でも決定