異様な世界観で集団心理の怖さを描く映画『NEW GROUP』。主演の山田杏奈とともに巨大組体操に立ち向かう転校生・優を演じた青木柚は、「みんなが同じ方向を向くと、それが普通になっていく」と語る。ハードな撮影現場と、この映画が映し出す“怖さ”について聞いた。【画像】衝撃の“組体操ホラー”、映画「NEW GROUP」の場面写真をすべて見る青木柚さん写真＝深野未季／文藝春秋これ、どうやって映画化するの？──脚本を読ん