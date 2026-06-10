〈元B1A4のジニョンがテコンドーのコーチに。戒厳令の下、台湾少女との淡い恋と儚い青春を描いた映画『あの写真の私たち』はこうしてつくられた〉から続く6月7日、日本未公開の台湾映画の名作・話題作を紹介する「台湾文化センター台湾映画上映会2026」の第3回が、ユーロライブ（東京・渋谷）で開催された。今回上映されたのは、台湾映画として初めてベルリン国際映画祭の「パースペクティヴ」コンペティション部門に選出され