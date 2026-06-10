ツアー初日で男泣きした理由郷ひろみ（70）の全国ツアー「Hiromi Go Concert Tour 2026〜ALL MY LOVE〜」が5月23日に開幕した。今年はファンクラブ設立から55周年。ツアー初日では、「アイドルという道なき道を歩んでいる奇跡は皆さんの支えがあるから。皆さんは宝物です。これからも一緒に歩んでください」と呼びかけ、大粒の涙を流した。【画像】母との思い出を語った郷ひろみ「ファンのみなさんがいなければ、あなたは何者で