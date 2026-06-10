「当たる占い師は人気が出て高収入になる」――多くの人がそう思っているかもしれないが、現実は全く違う。「そもそも当たる占い師などこの世に存在しない」からだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そして、実のところ、占い師の大多数は平均年収に届かない。対面鑑定の物理的限界に加え、「占いの館」に売上の3割を引かれ、パワーストーンの販売ノルマに追われることもあるという。10年間業界に身を置いたまねまね氏の『