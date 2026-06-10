きょう10日（水）は、梅雨前線が停滞する沖縄で活発な雨雲がかかり、警報級の大雨のおそれがあります。本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。■沖縄は警報級の大雨雷雨や激しい雨のおそれきょう10日（水）は、梅雨前線が日本の南から沖縄付近に停滞し、沖縄では雨が続くでしょう。ピークはきょう午前と、夜遅くからあす未明にかけての2回となりそうです。特に午前は雷の鳴る確率が高く、雷雨や激しい雨のおそれがあ