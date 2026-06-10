「ビジネス書を読んだのに変われない」「どんな本を読んでも手応えがない」「知識は増えても、人生はあまり変わっていない気がする」そんな経験はないだろうか。「読書は人生を変える」と言われるし、多くの成功者が読書の重要性を語る。しかし、本を読めば読むほど不安になったり、焦ったり、疲れたりする人も少なくない。その違いは、読書量ではない。「どんな言葉に触れているか」だ。書籍『ほんとうのことを書く練習』では、「