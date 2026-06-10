現地入りした日本代表。まずは初戦に集中する(C)Getty Images開幕が目前となった北中米ワールドカップ（W杯）で、グループFの日本代表は現地時間6月14日にオランダ代表との初戦に臨む。その後、20日にチュニジア代表、25日にスウェーデン代表と、グループリーグの戦いが続く。4か国ともW杯での出場経験は豊富であり、森保一監督率いる日本にとって対戦する3か国は侮れない相手ばかりだ。そしてもちろん、日本が最初の目標とする