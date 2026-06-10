大藤の勢いは止まらない。ザグレブ大会にも期待だ(C)Getty Images現地時間6月7日まで北マケドニアで行われていた卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」では、女子シングルスで日本の大藤沙月が橋本帆乃香とのファイナルを制し優勝を飾った。先月下旬に行われた「WTTコンテンダー ラゴス」と同じ顔合わせとなった決勝は今回も大藤が勝利しており、まさにその強さが際立っている。【動画】またも大藤沙月が圧倒！橋本帆乃香を下した