東京都在住の50代女性（投稿時）・Sさんが思い出すのは、10代の頃のある夜のこと。【意外な展開】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉その日、彼女は友人と一緒に、池袋の街で夜を明かす予定だった。しかし、途中で雨が降ってきて......。＜Sさんからのおたより＞40年近く前の秋のことです。高校生だった私は、ある英国人ミュージシャンのコンサートチケットを取るため、親に内