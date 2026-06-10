栃木県宇都宮市の中心部で3日前からクマの目撃情報が相次いでいましたが、9日、1頭のクマが住宅の敷地内で発見され、麻酔銃を使って捕獲されました。一方で市はクマがほかにもいる可能性があるとして、市立の小中学校を10日も休校にするなど、引き続き警戒しています。■“2頭以上の可能性”存在をどう判断？クマ1頭が捕獲されてもなお警戒が続く宇都宮市。示唆されている“2頭目のクマ”について、クマの生態に詳しい岩手大学農学