「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）ついに出た！広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が待望のプロ初本塁打を放った。大型スイッチヒッターとして前例の少ない道を進む中で、記念すべきアーチは右打席から。「うれしいです」と素直な思いを語り、力強く前を向いた。チームは３点リードを追いつかれ、九回にサヨナラ負けを喫して連勝ストップ。１０日の試合で仕切り直す。鯉党にとっても平川自身にと