俳優の仲里依紗が、7月22日にスタートするフジテレビ系ドラマ『Tokyo middle 30』(毎週水曜22:00〜)で主演を務めることが10日、明らかになった。仲がフジテレビの連続ドラマで主演を務めるのは、今回が初となる。仲里依紗○35歳、ちゃんと大人。でも、まだ揺れている同作は、中国でヒットを記録したドラマ『Nothing But Thirty』(『30 女の思うこと〜上海女子物語〜』)を原作にした日本版オリジナルリメイク。地方都市から憧れの東