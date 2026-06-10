◆ 「チャンスで勝負強さを見せている」交流戦打率.351と絶好調！西武は9日、広島と対戦し4x−3でサヨナラ勝利を収めた。9回一死満塁から、長谷川信哉がサヨナラ打を放った。交流戦打率.351と絶好調の長谷川に対し、9日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・谷沢健一氏は「この試合に限らず、今年は非常に良い所で、チャンスで勝負強さを見せてますよね」と語り、9回の打席については「ちょっと高めの球だけど