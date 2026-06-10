◆ 熾烈な二塁手争いに齊藤氏「また若い選手が出てきて楽しみ」日本ハムは9日、DeNAと対戦し4−1で勝利した。ドラフト3位ルーキー・大塚瑠晏が、3回に第2号の3点本塁打を放った。今季初の5連勝に貢献した大塚に対し、9日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「パンチ力のある期待のルーキーだ」と語ると、解説の齊藤明雄氏は「上背は169cmしかないが、振り上げるスイングは力がある。ライバルの内野手