「風、薫る」（NHK）では明治時代に遊郭で体を売る女性たちを解放せよと訴えた廃娼運動が描かれる。朝ドラに詳しいライターの田幸和歌子さんは「廃娼運動について報じたシマケン（佐野晶哉）の設定は、実在した社会運動家の木下尚江に重なる」という――。木下尚江（1869〜1937年）の肖像写真（写真＝国立国会図書館デジタルコレクション／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■佐野晶哉演じるシマケンこと島田NHK連続テレビ小