歌手のサラ・ブライトマンが、12日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。サラ・ブライトマン＝テレビ朝日提供「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」など数多くの名曲で世界を魅了し続けるサラ・ブライトマン。2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの坂本花織が、サラ・ブライトマンの楽曲を使用し、銀メダルを獲得した事でも注目を集めた。13歳で舞台デビューし、50年以上