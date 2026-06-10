ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１０日、大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）らがパリ公演（１３、１４日、アコー・アリーナ）に向けフランス・パリに第１陣が到着したことを報じた。日本相撲協会関係者は約１３０人が２組に分かれて移動。横綱・大の里（二所ノ関）ら後半の組は１０日に出発する。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「気になる飛行機なんですが、付き人の幕下以下のみなさんはやっ