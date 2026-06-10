タレント・ほしのあき（４９）が「樫トレ」の様子を投稿した。１０日までにインスタグラムを更新し、「カーヴィーダンス」で知られるボディーメイクトレーナー樫木裕実さんとのトレーニングを公開。「全身動かすから本当に気持ちいい〜。身体を動かしながら自分の弱い部分を強化したり、ストレッチを入れながら動かしてくれるから無理なくやってくれてます。最近はリハビリから少しトレーニングって感じになってきたよ」と報告