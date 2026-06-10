巨人の戸郷翔征投手（２６）が１０日の楽天戦（楽天モバイル）で今季３勝目を目指して先発する。９日は楽天モバイルでキャッチボールなどで調整を行い、「先発としての役割を果たしたいと思います」と燃える思いを口にした。前回の悔しさを吹き飛ばす。前回、長嶋茂雄さんの一周忌にあたる３日のオリックス戦（東京Ｄ）では２回先頭・紅林への頭部死球により１４球で危険球退場に。先発の仕事ができなかった無念さに紅林への申