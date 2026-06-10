いまや耳にしない日はない、というくらい「発達障害」という言葉が世間に広まった。しかし、広まったからこそ、かえって本来の意味が曖昧になってしまった面はないだろうか。6月12日に新刊『発達障害を抱える子どもの「できる！」を増やす作戦事典』を出版する武田洋子先生（小児科専門医）に、いまさら「何だっけ」とは聞きにくい発達障害の“基本のき”を語り下ろしていただいた。有名企業の会長がカミングアウト「お値段以上〇