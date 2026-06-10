忙しい毎日を過ごしていると、つい後回しになりがちな体のコンディションケア。肌の調子や気分の浮き沈み、なんとなく続く疲れなど、「もっと自分を大切にしたい」と感じる瞬間はありませんか？そんな20～30代女性に注目されているのが、“腸活”を軸にしたライフスタイル提案を行う【aub】。発酵食品や菌の研究から生まれたアイテムは、毎日の食事やセルフケアに手軽に取り入れられるものばかりです。今回は、食卓を豊かに