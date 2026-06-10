「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）阪神が６本塁打を許し大敗。初回から５イニング連続被弾は２リーグ制以降では球団初。先発の才木浩人は３回５安打５失点。打線は立石正広が１１試合ぶりの２号２ラン、森下翔太の１５号ソロなどで食い下がった。以下は試合後、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−大津投手を中盤に捉えただけに、失点が続いたことが悔やまれる。「そうですね。カウント