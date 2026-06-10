俳優・早見あかり（３１）と伊藤健太郎（２８）が７月２日スタートのテレ東系ドラマ「一緒にごはんをたべるだけ」（木曜、深夜０・００）にＷ主演することが９日、分かった。漫画家・大町テラス氏の同名作が原作で、料理講師として働きながら、料理に関心がない夫にむなしさを抱える澤田タキと、妻の「冷凍食品」を並べる食事の日々に、もどかしい思いをしている雑誌編集者、斎藤レイの既婚者同士が、仕事を通じて出会い、ごは