アメリカのトランプ大統領は9日、ホルムズ海峡付近で墜落したアメリカ軍のヘリコプターについて、「イランによって撃墜された」として報復を示唆しました。トランプ大統領は自身のSNSで、8日に墜落したアメリカ軍のアパッチ攻撃ヘリについて、「イランによって撃墜された」と明らかにした上で、「この攻撃に当然ながら対応しなければならない」と投稿し、報復を示唆しました。ヘリは警戒のために投入されていたもので、乗員2人は救