走りと存在感を高めるGR仕立てトヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たなボディカラーの追加や内装加飾の見直しが行われ、商品力のさらなる向上が図られています。そんな進化を遂げたヴェルファイアには、走りへの期待感を高めるGRブランドのカスタマイズパーツが継続設定されています。【画像ギャラリー】超いいじゃん！ これがトヨタ「新・高級ミニバン“GR仕様”」