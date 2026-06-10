私はミサコ（38）。姉妹2人を育てています。次女のアキ（小4）は地元のスイミングスクールに通っていました。ところが、本人の思わぬところで才能を発揮し、お友だちに嫉妬をされたり距離を置かれたりしたことが原因で、スクールをやめたいと悩んでいました。そんなときコーチに、大きなスクールを紹介してもらったのです。そのスクールでの体験はとても楽しそうで、アキのそんな様子を久しぶりに見て私も嬉しく思ったのです。ただ