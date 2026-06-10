古巣・楽天との第3戦に先発予定の巨人・田中将大投手が、「たくさん想い出のある仙台のマウンドで投げられる。楽しみ」と意気込みました。田中投手は直近4日のオリックス戦で7回1失点と好投。勝ち星から4試合遠ざかっているものの、すでに昨季に並ぶ3勝(2敗)をマークしています。移籍2年目にして初となる古巣との一戦へ、「去年僕は交流戦1試合も登板なかったので、仙台でイーグルス戦が今年はあるというのはシーズン始まったとき