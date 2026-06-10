サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表はベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル入りから一夜明けた9日（日本時間10日）、活動はオフだったが、主将のMF遠藤航（33＝リバプール）が自主トレ、メンターとして同行しているMF南野拓実（31＝モナコ）がリハビリを実施した。練習施設「ナッシュビルトレーニングセンター」で汗を流す2人の姿があった。遠藤は先発した先月31日の壮行試合アイスランド戦後では初めて