オリックス・杉本裕太郎外野手（３５）が、復活の劇的逆転サヨナラ二塁打で試合を決めた。９日のヤクルト戦（京セラドーム）、１点を追う９回一死二、三塁の土壇場に代打で登場すると、キハダのストレートを左中間に弾き返して４―３と劇的な幕切れ。今季初の適時打がチームの連敗を５で止める逆転サヨナラ打となり「いい精神状態で打席に入った。気持ちいいっすね。最高です」と笑顔を見せた。古傷の両ヒザの痛みで開幕を外れ