【モデルプレス＝2026/06/10】女優の早見あかりと伊藤健太郎がW主演を務めるテレビ東京『一緒にごはんをたべるだけ』が7月2日深夜24時〜24時30分より放送をスタートする。（放送後TVerにて見逃し配信＆U-NEXTにて見放題独占配信）【写真】美男美女で実写化 不倫ドラマ記念の原作者イラスト◆早見あかり＆伊藤健太郎W主演「一緒にごはんをたべるだけ」決定原作は、大町テラスによる同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫と