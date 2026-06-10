しまった、テレ朝のドラマは話数が少ないことを忘れていた。あっという間に終わった「エラー」が想定外の方向性と深い題材で描いていたことに触れておこう。【写真を見る】オン眉に派手髪で…“清楚系”「畑芽育」の意外な姿畑芽育＆志田未来のW主演。被害者と加害者の線引きが曖昧で、責任の追及が難しい「事故」を通して出逢った二人が育む友情と贖罪の行方、というかなりトリッキーな設定だ。共感性が著しく低い設定では