SNSやネット上でたびたび問題になるのが、撮り鉄こと、アマチュアの鉄道写真愛好家のマナーである。珍しい列車や最終列車など、特別な列車が運行される際は、定番撮影地やお立ち台などと呼ばれる、写真がきれいに撮影できるスポットに多くの人々が集まる。鉄道の写真を撮影すること自体は健全な趣味なのだが、ベストショットのために、一部の撮り鉄が樹木を伐採したり、通りがかった人に「どけ！」などと暴言を浴びせたりする