「責任ある積極財政」のお墨付きを得ようと、政府は3月の経済財政諮問会議に米マサチューセッツ工科大学のオリヴィエ・ブランシャール名誉教授を招聘。しかし直後に日経が〈海外識者、高市政権の積極財政に注文〉と報じたことを受け、政府はブランシャール氏にSNSで“真意”を発信するよう要請までしたという。そこでブランシャール氏に事実関係を尋ねてみると――。※新潮QUEで配信中【「高市官邸から“火消し”は」「減税は正し