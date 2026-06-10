2045年に30万円到達株価が6万円台の半ばに達し、株式市場は期待と不安が交錯している。5月20日、大和証券が、そんな日本株の将来を見通したレポートを投資家に送っていた。【グラフで見る】日経平均の何倍すごい？脅威の成長性を示す「S＆P500」の株価推移〈日本株：期待リターンに基づく長期成長余地日経平均株価は2040年に20万円、2045年に30万円到達を視野〉6万円台なんてまだ途中。今より3〜5倍に達すると予想している