NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4286.40（-77.00-1.76%） 金８月限は大幅続落。時間外取引では、ドル高が一服、原油安が下支え要因ながら小幅安で推移。日中取引では、序盤に買い優勢となる場面があったが、あっさりと下げに転じて、前半でジリ安となった。中盤に入ると、翌日、５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控え、手じまい売り優勢もようとなり、一段安となった。ニューヨーク原油相場