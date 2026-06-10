◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４―１ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）スライダーを捉えた打球が右翼に上がると、日本ハム・大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）は祈りながら走った。１点リードの３回、２死二、三塁。際どい打球はフェンス付近で跳ねて、グラウンドへ。インプレーと判定されたが、リクエストでフェンスオーバーが認められた。勝利を引き寄せる右越え２号３ラン。「１本目はチームが負けてたとき