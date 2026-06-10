◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）古巣の楽天戦初登板となった則本（巨）が６回１／３を７安打２失点。今季２勝目を挙げて、史上２４人目（セ・パ各２球団以上所属して１２球団で達成が３人、近鉄を含む１３球団で達成が３人、現１２球団で達成が１８人）の全球団勝利を達成した。全球団勝利に王手をかけてから最後の球団との初戦で達成は５人。そのうち、プロで最初に所属した球団