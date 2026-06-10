【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 高市総理の地元事務所が他候補を中傷する動画の発信に関わったとする週刊文春の報道をめぐり、国会で議論が紛糾している。公開された音声をめぐる高市総理の説明に対し、専門家からは疑問の声が上がった。 【TVer】文春はまだネタを隠している!? 専門家「持っている情報が今どれだけ出尽くしているのかもわからない」 番組