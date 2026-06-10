俳優の瀬戸朝香（49）が、9日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。子どもの恋愛を心配し、過去の自身の恋も明かした。【写真】瀬戸朝香＆長男・長女の夏の思い出“3ショット”「パパが撮ってくれたのかな？」16歳の長男と12歳の長女がいる瀬戸。「息子も娘も、ちっちゃい頃から好きな子の話をしたことがないんですよ」と切り出した。「“本当にいないのかな？”と思って『恥ずかしいから言