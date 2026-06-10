ニューヨーク証券取引所とウォール街の標識（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前日比86.10ドル高の5万0872.11ドルで取引を終えた。米国とイランの情勢をにらむ展開となる中、買い注文がやや優勢だった。トランプ米大統領がイランと近く戦闘終結で合意し、ホルムズ海峡の通航再開の可能性があると語ったと伝わった。一方、海峡上空を哨戒中の米軍の