9日、モスクワ東部郊外の自動車の爆発現場で規制線を張って調べる治安当局者ら（タス＝共同）【モスクワ共同】複数のロシア独立系メディアは9日、モスクワ東部郊外で同日朝に走行中の自動車が爆発し、死亡した男性の身元について、ロシア国防省ミサイル砲兵総局のダミル・ダビドフ総局長（57）だと報じた。ロシア当局は身元を公表していないが、刑事事件として捜査している。独立系メディア「アゲントストボ」などによると、ロ